Facebook будет требовать фотографии для подтверждения учётной записи

Компания Facebook ввела необходимость подтверждения учётной записи пользователя в том случае, если за ней замечена разного рода подозрительная деятельность. Под «подозрительной деятельностью» подразумеваются рекламные рассылки, рассылки с целью сбора денежных средств, создание нескольких учётных записей со схожими данными.

Если пользователя ловят на чём-либо из вышеперечисленного, то учётная запись блокируется, а владельцу предлагают отправить собственную фотографию, где чётко видно его лицо. Отправляемое фото должно быть из тех, что ранее не выкладывались на сайт. После совершения указанного действия система сравнивает отправленное изображение с фотографиями, выложенными в альбомы проблемной учётной записи. Если в течение 72-х часов аккаунт не разблокировали, то представители компании рекомендуют обратиться в техподдержку за более подробной консультацией и дальнейшими разбирательствами.

Справедливости ради стоит отметить, что эта технология для Facebook не является новой, и подобные способы подтверждения учётной записи применялись уже с апреля, но в очень редких и, зачастую, оговариваемых случаях, предлагая, помимо этого, и другие способы решения проблемы.

Теперь же данная система подтверждения личности распространяется на всех пользователей Facebook.