«ВКонтакте» стала закрывать музыкальные альбомы для пользователей без подписки

«ВКонтакте» стала ограничивать воспроизведение музыкальных альбомов, предлагая пользователям приобрести подписку.

Первыми нововведение обнаружили подписчики сообщества Warner Music Russia. При попытке воспроизвести альбом The Wall группы Pink Floyd (релиз состоялся 30 ноября 1979 года, в 2016 году альбом был перевыпущен) соцсеть оповещает, что доступ к музыкальным композициям возможен только по подписке. Ранее правообладатели ограничивали только воспроизведение аудиозаписей и альбомов, размещенных перед официальным релизом.

Стоимость подписки — 149 рос. рублей. Она даёт возможность слушать музыку без рекламы в мобильной и десктопной версиях соцсети. Кроме того, подписка позволяет слушать музыку без интернета в приложении Boom.