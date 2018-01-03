БелАЭС предложили использовать для майнинга криптовалют

Житель Минска Александр Хрол рассказал об ответе, полученном им из Белорусской академии наук на предложение использовать энергию строящейся на границе с Литвой атомной электростанции для майнинга криптовалют.

По словам Хрола, в Беларуси давно обсуждался вопрос о том, «куда девать электроэнергию», которую будет вырабатывать АЭС после ввода в строй: «Литовцы отказались, еще и политизировали это. Из России и так энергия поступает. Остается Украина, но у них своих электростанций много. И еще поляки — и то не факт».

В связи с этим мужчина и предложил академикам использовать электричество для майнинга.

Те же в официальном письме сообщили, что всерьез обдумывают такую идею: «Майнинг криптовалют требует использования значительных вычислительных ресурсов и затрат электроэнергии. В частности, прорабатываются вопросы возможного использования в этих целях электроэнергии, которая будет вырабатываться строящейся белорусской АЭС».