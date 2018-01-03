БелАЭС предложили использовать для майнинга криптовалют

Житель Минска Александр Хрол рассказал об ответе, полученном им из Белорусской академии наук на предложение использовать энергию строящейся на границе с Литвой атомной электростанции для майнинга криптовалют.

По словам Хрола, в Беларуси давно обсуждался вопрос о том, «куда девать электроэнергию», которую будет вырабатывать АЭС после ввода в строй: «Литовцы отказались, еще и политизировали это. Из России и так энергия поступает. Остается Украина, но у них своих электростанций много. И еще поляки — и то не факт».

В связи с этим мужчина и предложил академикам использовать электричество для майнинга.

Те же в официальном письме сообщили, что всерьез обдумывают такую идею: «Майнинг криптовалют требует использования значительных вычислительных ресурсов и затрат электроэнергии. В частности, прорабатываются вопросы возможного использования в этих целях электроэнергии, которая будет вырабатываться строящейся белорусской АЭС».

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Источник: 

cryptorussia.ru

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

всерьез обдумывают такую идею: «Майнинг криптовалют требует использования значительных вычислительных ресурсов и затрат электроэнергии. В частности, прорабатываются вопросы возможного использования в этих целях электроэнергии, которая будет вырабатываться строящейся белорусской АЭС».

ААААААААААААААААААААААААА - Идиотизм и в  Белорусскую Академии Наук пробрался. (С)

Аватар пользователя Petro42

Petro42

Logicby twitter.com logicby пишет:

всерьез обдумывают такую идею: «Майнинг криптовалют требует использования значительных вычислительных ресурсов и затрат электроэнергии. В частности, прорабатываются вопросы возможного использования в этих целях электроэнергии, которая будет вырабатываться строящейся белорусской АЭС».

ААААААААААААААААААААААААА - Идиотизм и в  Белорусскую Академии Наук пробрался. (С)

Логик в агонии... 

 

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