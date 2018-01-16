В Беларуси начали принимать платежные карточки системы JCB

В Беларуси стали доступны карточки японской платежной системы JCB. Первым банком, принимающим данные карты на территории страны, стал Белинвестбанк. Уже с сегодняшнего дня держатели карточек смогут снимать деньги и оплачивать покупки на территории всей республики.

Приезжая в Беларусь, держатели карточек JCB смогут снимать наличные в 500 банкоматах и оплачивать покупки в торговых предприятиях, которые обслуживаются в Белинвестбанке.

Сеть Белинвестбанка полностью готова к приему карточек JCB. Этому предшествовала серьезная работа по настройке и сертификации программного обеспечения. Карты JCB теперь принимают все банкоматы, инфокиоски и пункты выдачи наличных денежных средств Белинвестбанка. На них отныне размещен логотип системы JCB.

Помимо этого, установлен прямой канал связи с платежной системой. Таким образом, сегодня КартЦентр Белинвестбанка единственный в Беларуси способен самостоятельно проводить операции по данным картам.

"Кроме того, на протяжении многих лет эквайринговая сеть Белинвестбанка является одной из крупнейших и продолжает активно развиваться по всей стране. А это значит, что вы сможете воспользоваться картами JCB во всех, даже самых отдаленных уголках Беларуси", – прокомментировал Председатель Правления Белинвестбанка Андрей Бриштелев.

Напомним, о приходе японской платежной системы в нашу страну стало известно еще в конце 2016 года. Тогда был подписан документ о сотрудничестве между Белинвестбанком и JCB International Co., Ltd.

Платежная система JCB – одна из ведущих международных платежных систем, основана в Японии в 1961 году. В 1981 году она стала первой платежной системой Азии, которая вышла на международный рынок.