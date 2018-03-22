Пользователи Viber жалуются на сбой в работе приложения

Пользователи мобильного приложения и десктопной версии Viber пожаловались в четверг на сбой в его работе.

Некоторые пользователи не могут не только отправить сообщение, но и позвонить, приложение сообщает о недоступности сети.

Карта сбоев Viber демонстрирует, что проблемы сегодня есть не только у минчан, но и у жителей Могилева и Бреста, хоть и не такие значительные. Сбои фиксируются также в Москве и Киеве.



