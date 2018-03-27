Норвегия обеспечит Арктику высокоскоростным интернетом

Правительство Норвегии планирует улучшить качество соединения со всемирной сетью в некоторых районах Арктики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на чиновников страны.

Реализовывать проект по обеспечению широкополосным доступом в интернет жителей Арктики будет компания Space Norway AS. Она планирует к 2020 году запустить два спутника, которые позволят обеспечить стабильное интернет-соединение на территории Арктики. Стоимость проекта оценивается в 1 млрд крон (порядка 130 млн долларов США).

"Высокие широты - наиболее важная для Норвегии стратегическая зона ответственности. Вполне естественно, что мы намерены стать лидером в обеспечении лучшего качества связи в регионе" – рассказала глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

Представители норвежского правительства отмечают, что из-за плохого соединения затруднена работа экстренных служб, а также ухудшаются возможности по поиску пропавших граждан. Высокоскоростной спутниковый интернет должен также принести пользу научным специалистам и рыболовам, которые находятся в районе Баренцева моря.