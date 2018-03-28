В Беларуси вступил в силу декрет "О развитии цифровой экономики"

В Беларуси сегодня вступил в силу Декрет №8 "О развитии цифровой экономики", который был подписан президентом страны Александром Лукашенко 21 декабря 2017 года.

Благодаря декрету значительно расширяется перечень видов деятельности резидентов Парка высоких технологий. Это позволило ещё до вступления документа привлечь много инновационных компаний. Более половины новых резидентов созданы с привлечением иностранного капитала.

Ключевые положения декрета - расширение видов деятельности резидентов ПВТ, поддержка ИТ-образования и подготовка кадров для отрасли, создание условий для развития продуктовых ИТ-компаний, комплексное правовое регулирование бизнесов на основе технологии блокчейн, возможность работы с криптовалютами и осуществление ICO.

Благодаря декрету Беларусь стала первой в мире страной с комплексным правовым регулированием бизнесов на основе технологии блокчейн. У граждан и юридических лиц появилась возможность майнить, покупать, дарить, обменивать криптовалюту. При этом до 2023 года деятельность по созданию, приобретению и отчуждению токенов не облагается налогами.

Документ так же сохранил налоговые льготы, предоставленные ПВТ, до 2049 года.

Напомним, вчера стало известно о том, что в Беларуси рассматривается возможность создания Министерства цифровой экономики. Соответствующий вопрос обсуждался у Александра Лукашенко. В интервью "Компьютерным Вестям" генеральный директор группы компаний BelHard Игорь Мамоненко высказался о том, что для полноценной работы цифровой экономики нужно создавать штаб.