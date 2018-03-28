Google признали виновным в нарушении авторских прав Oracle

Google признан виновным в нарушении авторских прав. Апелляционный суд США обязал американского гиганта выплатить 9 млрд долларов США компании Oracle.

Федеральный апелляционный суд посчитал, что поведение Google не попадает под определение «добросовестное использование». Соответственно, компания нарушила авторские права Oracle. В результате этого дело было возвращено в суд первой инстанции.

Дело в том, что Google написал операционную систему на языке программирования Java, который принадлежит Oracle. Поэтому Oracle подал в суд на Google еще в 2010 году. В иске было заявлено, что в случае бесплатного распространения ОС Android Oracle должен будет получать процент от дохода Google как правообладатель языка программирования.

До этого между компаниями уже были два судебных процесса и два апелляционных суда. Google выиграл оба суда, а Oracle – обе апелляции.