Google признали виновным в нарушении авторских прав Oracle

Google признан виновным в нарушении авторских прав. Апелляционный суд США обязал американского гиганта выплатить 9 млрд долларов США компании Oracle. 

Федеральный апелляционный суд посчитал, что поведение Google не попадает под определение «добросовестное использование». Соответственно, компания нарушила авторские права Oracle. В результате этого дело было возвращено в суд первой инстанции.

Дело в том, что Google написал операционную систему на языке программирования Java, который принадлежит Oracle. Поэтому Oracle подал в суд на Google еще в 2010 году. В иске было заявлено, что в случае бесплатного распространения ОС Android Oracle должен будет получать процент от дохода Google как правообладатель языка программирования.

До этого между компаниями уже были два судебных процесса и два апелляционных суда. Google выиграл оба суда, а Oracle – обе апелляции.

 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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Комментарии

Дустом ее, корпорацию добра. Чтоб не зажрались.

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