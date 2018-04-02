МТС представил новую линейку услуг для пользователей домашнего интернета

МТС представил новую линейку услуг «ИКС» для пользователей проводного интернета. Она состоит из двух услуг — «X5» и «X6», каждая из которых предоставляет доступ к интернету на скорости до 100 Мбит/с днем и до 200 Мбит/с в ночное время без ограничений по объему трафика. Стоимость услуг — от 15 рублей в месяц.

Пользователи услуги «X5» могут дополнительно подключить одну SIM-карту с безлимитным мобильным интернетом и пакетом на 400 минут во все сети за 5 рублей в месяц. Кроме того, для пользователей «X5» действует скидка более 90% на покупку роутера для создания домашней сети Wi-Fi и мобильного модема, позволяющего делиться мобильным интернетом с SIM-карты МТС. Специальная стоимость каждого из устройств — 5 рублей.

Пользователи услуги «X6» могут дополнительно подключить две SIM-карты с безлимитным мобильным интернетом и пакетом на 400 минут во все сети за 5 рублей в месяц. Для пользователей «X6» также действует скидка более 90% на Wi-Fi-роутер и мобильный модем, который позволяет делиться интернетом с SIM-карты МТС. Специальная стоимость каждого устройства — 5 рублей. По такой же цене клиенты, подключившие услугу «Х6», смогут приобрести до двух ТВ-приставок.

Кроме перечисленного, пользователи услуги «X6» получают скидку 100% на цифровое телевидение «МТС ТВ», а также на лицензионный антивирус Dr. Web для компьютера и мобильного устройства.

В течение первых 12 месяцев после подключения новые пользователи домашнего интернета МТС будут пользоваться услугами «X5» и «X6» по сниженной цене: за 15 рублей и 22 рубля в месяц соответственно. Стандартная стоимость младшей услуги линейки составляет 25 рублей, а старшей — 35 рублей.