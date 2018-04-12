МТС запустил «Безлимит на соцсети» и «Безлимит на мессенджеры»

Мобильный оператор МТС запустил новые услуги для абонентов — «Безлимит на соцсети» и «Безлимит на мессенджеры». Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе компании.

Предложения действуют с 11 апреля и предусматривают неограниченный объем трафика на пользование социальными сетями Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, ОК Live, Twitter и мессенджерами Viber, Telegram, WhatsApp, Snapchat.

Услуги доступны на всех тарифах линейки 4G, а также на тарифных планах «Близкий», «Особый», «Детский», ULTRA, «Гостевой 7», «Гостевой 30». Стоимость каждой услуги — 2 рубля в месяц.

К запуску услуг МТС подготовил акцию для новых и действующих клиентов компании. При подключении до 31 августа новые клиенты оператора получают скидку 50% на абонентскую плату по тарифному плану и скидку 100% на услуги «Безлимит на соцсети» и «Безлимит на мессенджеры» в течение 90 дней с момента принятия участия в акции.

Действующие абоненты МТС при переходе на линейку «4G» получат скидку 50% на услуги «Безлимит на соцсети» и «Безлимит на мессенджеры» на аналогичный период.

Напомним, недавно МТС анонсировал новую линейку услуг для пользователей домашнего интернета. Она состоит из двух услуг — «X5» и «X6», каждая из которых предоставляет доступ к интернету на скорости до 100 Мбит/с днем и до 200 Мбит/с в ночное время без ограничений по объему трафика