МТС продолжает расширять географию услуг 4G. Первыми в 2018 году городами, куда пришла связь четвертого поколения, стали Логойск, Воложин, Крупки, Мядель, Любань и Старые Дороги Минской области.

Более 120 дополнительных базовых станций LTE заработали в населенных пунктах столичного региона, где технология появилась раньше.

Напомним, что сеть LTE в Беларуси МТС развивает в партнерстве с инфраструктурным оператором beCloud. В 2018 году компании планируют охватить связью четвертого поколения районные города и поселки страны, расширить емкость сети.