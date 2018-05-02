МТС расширил покрытие 4G в Гродненской области

Оператор МТС расширяет географию 4G в Гродненской области. Базовые станции LTE заработали в шести новых населенных пунктах западного региона. Попробовать мобильный интернет на новых скоростях теперь могут жители Новогрудка, Вороново, Ивье, Ошмян, Свислочи и Дятлова.

Технология 4G открывает для абонентов новые возможности для использования мобильного интернета в повседневной жизни. Она отличается более высокими скоростями и меньшим временем ожидания ответа от сети (пинг).

Преимуществами связи четвертого поколения в регионе уже пользуются абоненты МТС в Гродно, Щучине, Лиде, Кореличах, Большой Берестовице, Свислочи, Волковыске, Мостах, Сморгони, Островце и Слониме. Теперь оператор расширяет емкость сети в области, увеличивая количество базовых станций.

МТС первым среди мобильных операторов Беларуси запустил в коммерческую эксплуатацию 4G: в декабре 2015 года связь нового поколения пришла в Минск. Спустя год оценить преимущества скоростного интернета смогли жители всех областных центров страны.

Ранее МТС сообщил о развитии 4G-сети в Минской области. Связь нового поколения стала доступна жителям Логойска, Воложина, Крупок, Мяделя, Любани и Старых Дорог.