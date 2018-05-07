ИИ на базе семантической машины Honour Design продолжает анализировать Декрет №8.

Цифровые сущности - это объекты управления цифровой экономики, на которые должны распространяться юридические нормы. Развитие цифрового сектора экономики привело к появлению таких цифровых сущностей, как: токен, криптовалюта, смарт-контракт, децентрализованные системы и т.д.

Одной из важных цифровых сущностей с юридической точки зрения является смарт-контракт. Потому что смарт-контракт (согласно декрету №8) - это программа, реализующая юридически значимые действия. Из чего возникают следующие проблемы:

- Как написать юридический документ, который бы являлся программой;

- Как написать программу, которая бы соответствовала юридическим нормам;

- Как проверить, что при выполнении программы результаты выполнения соответствовали нормам законодательства;

- Кто и как будет нести ответственность при нарушениях во время исполнения контракта виртуальной машиной (или как не допустить нарушения)

- и т.д.

На всю совокупность вопросов, в рамках обозначенной проблематики, позволяет ответить нами разработанный инструментарий разработки программ на естественном языке программирования - семантическая машина (СМ). Другими словами, СМ позволяет разработать документ, который автоматически будет программой, и проверить этот документ на соответствие другим документам разработанным под СМ. А на этапе исполнения обеспечить не выход исполнения за заявленные ограничения.

Однако это проблема, которая решает вопросы вновь создаваемых документов в качестве смарт-контрактов, но существует большое количество уже готовых правовых актов, инструкций по право применению и множество других форм юридически значимых документов, в поле которых будет применяться смарт-контракт.

При этом (исходя из обширной практики разработки программ) можно констатировать, что каждые шесть строчек документа содержат неопределенности, неточности, а порой и взаимоисключающие противоречия. (Это общемировая статистика ошибок при разработке программистами программного кода – программного документа (Программа – документ оформленный по правилам языка программирования (Программный документ) – согласно ГОСТ/СТБ 19 ЕСПД.

В рамках данной проблемы зачастую ответить, что должно было быть написано путем приведения документа к формализованному виду становится невозможно без расширения контекста с одной стороны и понимания исходной модели с другой стороны.

Поэтому дешевле писать правильно и понятно, чем пытаться разобраться в том, что изначально содержит неразрешимые противоречия.

Но и при прямом написании документа и при реинжиниринге ИИ будет играть ключевую роль в виду масштабности проблем по выявлению неточностей формализации целей, задач и способов их достижения при достижении исполнимости как юридических документов, так и программных документов.

Задачу реинжениринга для приведения документа под формат СМ мы продемонстрируем на основе декрета №8. Также продемонстрируем возможности по анализу (пониманию) полученного смарт документа (не все юридические документы являются контрактами, но все юридические документы есть руководство к действию – то есть программы).