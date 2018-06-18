Зацень, Цнянка и Новый Двор: 4G от МТС пришел в деревни Минской области

Связь четвертого поколения от МТС впервые стала доступна в деревнях Дубенцы, Зацень, Цнянка и агрогородке Новый Двор. В целом в регионе заработало более 40 дополнительных базовых станций 4G. Об этом KV.by сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

За последнее время мобильный оператор значительно расширил емкость сети LTE в Минской области – дополнительные станции заработали в 8 городах Беларуси, где уже есть 4G. Базовые станции появились в Минске, Фаниполе, Борисове, Молодечно, Слуцке, Клецке, Червене, Несвиже. В планах в течение года покрыть 4G сетью большинство районных центров республики.

Напомним, в конце мая компания сообщала о подключении к 4G еще 12 населенных пунктов в Минской, Могилевской и Витебской областях. А в начале мая география сети 4G расширилась за счет подключения Гродненской области. Использовать мобильный интернет на новых скоростях теперь могут жители Новогрудка, Вороново, Ивье, Ошмян, Свислочи и Дятлова.

МТС развивает сеть LTE совместно с инфраструктурным партнером beCloud. На данный момент пользоваться преимуществами технологии 4G могут жители более 150 населенных пунктов Беларуси.