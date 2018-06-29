Приложение Google Maps получило масштабное обновление

Компания Google представила обновление мобильного приложения своего картографического сервиса Maps, которое приносит полностью новый дизайн и ряд новых функций.

Интерфейс приложения стал еще светлее и чище, а кнопки – круглее. В целом новый внешний вид в полной мере соответствует новым спецификациям дизайнерского языка Material Design, который дебютировал еще в 2014 году.

Что касается расширения функциональности, добавлена функция подбора ресторанов с использованием машинного обучения и вкладка «Для вас» с персонализированным списком достопримечательностей, заведений и мероприятий поблизости или указанном районе.

Также пользователи получили ряд новых возможностей, которые помогут находить всю необходимую информацию, связанную с местами и событиями поблизости. Например, обновленная вкладка Explore предоставляет доступ ко множеству категорий и выводит удобную карусель из потенциально интересных пользователю мест. Нажатие на кнопку «More» переместит к полному списку всех доступных категорий и подкатегорий. Если предметом интереса выступают исключительно события, приложение может отсортировать их по времени или расстоянию.