Отдыхайте в интернете: красные гамаки МТС появятся в 6 городах

В рамках акции «Безлимитище качает!» МТС откроет в городах территории для отдыха в интернете: в парках и популярных местах отдыха Минска, Бреста, Гродно, Гомеля, Могилева и Витебска появятся красные гамаки. Отдохнуть в них смогут все желающие.

Такие территории отдыха будут работать в областных городах страны в эту субботу и воскресенье, 18 и 19 августа, с 15 до 20 часов. Все желающие могут отдохнуть в красных гамаках и провести время за любимыми интернет-занятиями на свежем воздухе, ведь благодаря тарифу «Безлимитище» можно смотреть видео, слушать музыку и общаться, онлайн, не ограничивая себя в расходе трафика. После выходных гамаки появятся на летних террасах кафе во всех областных городах страны.

Если вы хотите стать обладателем гамака, присылайте фото в красном гамаке МТС с хештегом #БезлимитищеКачает на почту konkurs@mts.by, сопроводив его комментарием о том, что вы любите делать во время отдыха в интернете — какие ресурсы посещать, смотреть сериалы или изучать новостные ленты социальных сетей, искать необычные мастер-классы или кулинарные рецепты и т.д.

Поучаствовать в конкурсе можно также из офиса или дома: в этом случае необходимо прислать фото с комментарием, почему именно вам необходим гамак для отдыха в интернете.

Пять авторов самых творческих фото и комментариев к ним ожидают подарки — красные гамаки, которые позволят устроить для себя мобильную зону отдыха где угодно.

Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте оператора.

Список мест, в которых будут установлены гамаки:

г. Минск

Центральный детский парк им. Горького (площадка старой сцены).

После 19.08.2018г.:

Кафе «Лаўка», ул. Октябрьская, 23;

Кафе «Зерно», пр-т Независимости, 46;

Бар «Пересмешник», ул. Немига, 5;

Бар «Эмбарго», ул. Революционная, 7.



г. Гродно

Парк им. Жилибера;

Территория у Молодежного центра г. Гродно.

После 19.08.2018г.:

Ресторан «Бакст», ул. Большая Троицкая, 21;

Кафе «Веранда», ул. Подольная, 37.



г. Брест

Парк культуры и отдыха.

После 19.08.2018г.:

Кафе «Марио», ул. Московская, 275 А;

Пиццерия «Италия», ул. Советская, 112.



г. Гомель

1. Ресторан «Немо», ул. Набережная, 2;

2. Кафе «Кунжут», ул. Пушкина, 2.



г. Могилев

Комсомольский сквер — 18-19.08.2018г.

После 19.08.2018г.:

Ресторан «Габрово», ул. Первомайская, 31;

Ресторан «101», пер. Пожарный, 4;

Кафе «Буффет», ул. Комсомольская, 5.



г. Витебск

Сквер им. Маяковского;

ул. Суворова.

После 19.08.2018г.: