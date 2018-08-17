Отдыхайте в интернете: красные гамаки МТС появятся в 6 городах

В рамках акции «Безлимитище качает!» МТС откроет в городах территории для отдыха в интернете: в парках и популярных местах отдыха Минска, Бреста, Гродно, Гомеля, Могилева и Витебска появятся красные гамаки. Отдохнуть в них смогут все желающие.

Такие территории отдыха будут работать в областных городах страны в эту субботу и воскресенье, 18 и 19 августа, с 15 до 20 часов. Все желающие могут отдохнуть в красных гамаках и провести время за любимыми интернет-занятиями на свежем воздухе, ведь благодаря тарифу «Безлимитище» можно смотреть видео, слушать музыку и общаться, онлайн, не ограничивая себя в расходе трафика. После выходных гамаки появятся на летних террасах кафе во всех областных городах страны.

Если вы хотите стать обладателем гамака, присылайте фото в красном гамаке МТС с хештегом #БезлимитищеКачает на почту konkurs@mts.by, сопроводив его комментарием о том, что вы любите делать во время отдыха в интернете — какие ресурсы посещать, смотреть сериалы или изучать новостные ленты социальных сетей, искать необычные мастер-классы или кулинарные рецепты и т.д.

Поучаствовать в конкурсе можно также из офиса или дома: в этом случае необходимо прислать фото с комментарием, почему именно вам необходим гамак для отдыха в интернете. 

Пять авторов самых творческих фото и комментариев к ним ожидают подарки — красные гамаки, которые позволят устроить для себя мобильную зону отдыха где угодно.

Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте оператора.

 

Список мест, в которых будут установлены гамаки:

г. Минск

  • Центральный детский парк им. Горького (площадка старой сцены).

После 19.08.2018г.:

  • Кафе «Лаўка», ул. Октябрьская, 23;
  • Кафе «Зерно», пр-т Независимости, 46;
  • Бар «Пересмешник», ул. Немига, 5;
  • Бар «Эмбарго», ул. Революционная, 7.


г. Гродно

  • Парк им. Жилибера;
  • Территория у Молодежного центра г. Гродно.

После 19.08.2018г.:

  • Ресторан «Бакст», ул. Большая Троицкая, 21;
  • Кафе «Веранда», ул. Подольная, 37.


г. Брест

  • Парк культуры и отдыха.

После 19.08.2018г.:

  • Кафе «Марио», ул. Московская, 275 А;
  • Пиццерия «Италия», ул. Советская, 112.


г. Гомель

1. Ресторан «Немо», ул. Набережная, 2;

2. Кафе «Кунжут», ул. Пушкина, 2.


г. Могилев

  • Комсомольский сквер — 18-19.08.2018г.

После 19.08.2018г.:

  • Ресторан «Габрово», ул. Первомайская, 31;
  • Ресторан «101», пер. Пожарный, 4;
  • Кафе «Буффет», ул. Комсомольская, 5.


г. Витебск

  • Сквер им. Маяковского;
  • ул. Суворова.

После 19.08.2018г.:

  • Ресторан «Арена-Суши», ул. Ленина, 53;
  • Кафе «Виктория», ул. Московская, 8.
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Опубликовал: KVbot,

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