Отдыхайте в интернете: красные гамаки МТС появятся в 6 городах

В рамках акции «Безлимитище качает!» МТС откроет в городах территории для отдыха в интернете: в парках и популярных местах отдыха Минска, Бреста, Гродно, Гомеля, Могилева и Витебска появятся красные гамаки. Отдохнуть в них смогут все желающие.
Такие территории отдыха будут работать в областных городах страны в эту субботу и воскресенье, 18 и 19 августа, с 15 до 20 часов. Все желающие могут отдохнуть в красных гамаках и провести время за любимыми интернет-занятиями на свежем воздухе, ведь благодаря тарифу «Безлимитище» можно смотреть видео, слушать музыку и общаться, онлайн, не ограничивая себя в расходе трафика. После выходных гамаки появятся на летних террасах кафе во всех областных городах страны.
Если вы хотите стать обладателем гамака, присылайте фото в красном гамаке МТС с хештегом #БезлимитищеКачает на почту konkurs@mts.by, сопроводив его комментарием о том, что вы любите делать во время отдыха в интернете — какие ресурсы посещать, смотреть сериалы или изучать новостные ленты социальных сетей, искать необычные мастер-классы или кулинарные рецепты и т.д.
Поучаствовать в конкурсе можно также из офиса или дома: в этом случае необходимо прислать фото с комментарием, почему именно вам необходим гамак для отдыха в интернете.
Пять авторов самых творческих фото и комментариев к ним ожидают подарки — красные гамаки, которые позволят устроить для себя мобильную зону отдыха где угодно.
Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте оператора.
Список мест, в которых будут установлены гамаки:
г. Минск
- Центральный детский парк им. Горького (площадка старой сцены).
После 19.08.2018г.:
- Кафе «Лаўка», ул. Октябрьская, 23;
- Кафе «Зерно», пр-т Независимости, 46;
- Бар «Пересмешник», ул. Немига, 5;
- Бар «Эмбарго», ул. Революционная, 7.
г. Гродно
- Парк им. Жилибера;
- Территория у Молодежного центра г. Гродно.
После 19.08.2018г.:
- Ресторан «Бакст», ул. Большая Троицкая, 21;
- Кафе «Веранда», ул. Подольная, 37.
г. Брест
- Парк культуры и отдыха.
После 19.08.2018г.:
- Кафе «Марио», ул. Московская, 275 А;
- Пиццерия «Италия», ул. Советская, 112.
г. Гомель
1. Ресторан «Немо», ул. Набережная, 2;
2. Кафе «Кунжут», ул. Пушкина, 2.
г. Могилев
- Комсомольский сквер — 18-19.08.2018г.
После 19.08.2018г.:
- Ресторан «Габрово», ул. Первомайская, 31;
- Ресторан «101», пер. Пожарный, 4;
- Кафе «Буффет», ул. Комсомольская, 5.
г. Витебск
- Сквер им. Маяковского;
- ул. Суворова.
После 19.08.2018г.:
- Ресторан «Арена-Суши», ул. Ленина, 53;
- Кафе «Виктория», ул. Московская, 8.
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