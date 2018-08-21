Телеком-оператор velcom продлевает действие бесплатной опции «Безлимитный интернет», которая доступна всем абонентам тарифных планов линеек «Комфорт», «Комфорт +» и «Комфорт+ для бизнеса».

Услуга позволяет свободно выходить в глобальную сеть даже после окончания трафика, включенного в абонентскую плату. При этом платить за дополнительные мегабайты по-прежнему не нужно!

Скорость интернет-соединения зависит от конкретного тарифа: чем он «тяжелее», тем быстрее «летает» интернет. Вместе с тем ограничение скорости не распространяется на тарифы линейки «Комфорт+ для бизнеса» и начинает действовать только после расходования включенного в абонентскую плату интернет-трафика.

Абоненты тарифных планов линеек «Комфорт», «Комфорт+», «Комфорт+ для бизнеса» могут подключить услугу «Безлимитный интернет» самостоятельно через USSD-запрос *135*7# или в «Личном кабинете». Бесплатной опцией можно воспользоваться до 30 сентября 2018 года включительно.