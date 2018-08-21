4G стала доступна абонентам МТС еще в 11 новых населенных пунктах

МТС продолжает расширять территорию покрытия и емкость сети LTE в регионах Беларуси. Связь 4G стала доступна абонентам оператора еще в 11 новых населенных пунктах. Всего в стране заработало более 150 дополнительных базовых станций, в том числе там, где уже есть LTE.

Новые базовые станции LTE впервые появились в деревнях Поповичи, Скураты, Сухорукие, Копище, Таборы, Богатырево, Малая Воловщина, Аксаковщина, Полевая, Лошаны Минской области и городе Брагин в Гомельском регионе.

Технологии 4G открывают для абонентов новые возможности для использования мобильного интернета в повседневной жизни: более высокие скорости и меньшее время ожидания ответа от сети (пинг).

Сегодня преимуществами связи 4G от МТС могут пользоваться жители более 170 населенных пунктов республики. Мобильный оператор развивает LTE совместно с инфраструктурным партнером beCloud: всего с начала года в стране заработало 587 базовых станций LTE. В планах до конца 2018-го охватить связью четвертого поколения практически все регионы Беларуси.