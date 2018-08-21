До 2,9 %: с 1 сентября МТС повышает стоимость тарифов

МТС информирует абонентов о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи до 2,9 % к уровню текущих тарифов с 1 сентября 2018 года.

Изменится стоимость основных услуг электросвязи и некоторых дополнительных услуг. Тарифы на фиксированную связь и роуминг останутся без изменений. Об этом сообщается на официальном сайте мобильного оператора.

Как сообщает МТС, повышение обусловлено развитием инфраструктуры и внедрением новых технологических решений в целях повышения качества услуг.