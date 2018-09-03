Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» заговорит на белорусском языке

Разработчики голосового помощника «Яндекса» «Алиса» решили научить его белорусскому, украинскому и казахскому языкам. 

«Яндекс» хочет обучить помощника языкам стран СНГ, где у него есть значительная аудитория. Выход иностранных версий «Алисы» возможен уже в 2019 году. Второй источник «Ведомостей» отметил, что речь идет пока что о локализации «Алисы» на украинском, белорусском и казахском языках. 

«Яндекс» открыл доступ пользователям мобильных устройств к своему голосовому помощнику «Алиса» в октябре 2017 года.

 

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Опубликовал: KVbot,

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