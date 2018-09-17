Соцсеть «ВКонтакте» сообщила о масштабном обновлении видеоплеера для мобильных устройств под управлением Android и iOS, а также веб-версии платформы.

Как сообщают представители соцсети, была улучшена навигация, появился удобный инструмент перемотки видеозаписей: двойное касание правой части экрана перенесёт на 10 секунд вперёд, а левой части — назад.

Теперь воиспроизводить ролики можно с увеличенной или уменьшенной скоростью. Плеер позволяет задействовать весь экран мобильного устройства: можно растянуть запись нестандартного формата и избавиться от полей.

По умолчанию воспроизведение материалов оптимизируется под текущую скорость интернет-соединения, но при желании в любой момент можно выбрать максимальное качество.