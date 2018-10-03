Минсвязи: в Беларуси вскоре начнется коммерческая эксплуатация 5G

В Беларуси вскоре начнется коммерческая эксплуатация технологии связи пятого поколения (5G). Об этом сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко 3 октября в Минске на открытии национального форума по управлению интернетом Belarus IGF — 2018.

«Министерство связи и информатизации максимально содействует цифровой трансформации белорусского общества. Мы следуем мировым тенденциям: вскоре начнется коммерческая эксплуатация 5G в нашей стране. Это технология для интернета вещей, сбора и передачи больших данных телеметрии, супертяжелого контента. И мы гордимся тем, что у белорусских пользователей есть все шансы быть одними из пионеров данной технологии в мире», — отметил Шедко.

Ожидается, что полноценные тестовые зоны 5G появятся в Беларуси в 2019 году. Впервые скорости данной технологии в стране протестировали в апреле 2017 года. Запуск осуществили белорусский инфраструктурный оператор beCloud и китайская компания Huawei. В ходе тестов удалось достичь скорости порядка 2.048 Мбит/с. Теоретический предел 4G-скоростей — 1.000 Мбит/с.

По оценкам специалистов, внедрение 5G позволит обеспечить пользователей повсеместным широкополосным мобильным доступом в интернет. В числе прочего стандарт 5G будет ориентирован на интернет вещей, обеспечивая передачу данных для различного вида устройств: автомобилей, сенсоров, элементов городской инфраструктуры, промышленного оборудования и так далее.