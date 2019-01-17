МТС представил новые тарифы с безлимитом на соцсети

МТС представляет новую тарифную линейку «Супер» с большими пакетами интернета и безлимитами на популярные мессенджеры, соцсети и Youtube. Линейка состоит из тарифов «Супер max», «Супер 8» и «Супер». Тарифы преимущественно рассчитаны на активных data-пользователей.
Для тех, кто подключится на тарифы «Супер max» и «Супер 8» до 31 марта 2019-го включительно, будет действовать скидка на абонентскую плату до конца года.
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«Супер max»
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«Супер 8»
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«Супер»
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Пакет интернета
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15 ГБ
+ Безлимит на мессенджеры, соцсети и Youtube
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8 ГБ
+ Безлимит на мессенджеры и соцсети
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1 ГБ
+ Безлимит на мессенджеры
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Пакет минут
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Безлимит минут во все сети
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400 минут во все сети
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200 минут внутри
сети
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Ежемесячная плата
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20 рублей в месяц со скидкой
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15 рублей в месяц со скидкой*
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10 рублей в месяц
Среди преимуществ линейки «Супер» — возможность накапливать неизрасходованный интернет-трафик до трехкратного размера пакета и раздавать интернет на другие устройства.
Кроме того, новые абоненты, подключившись на тарифы «Супер» до 30 апреля 2019 года включительно, получат скидку на абонплату выбранного тарифа и двойной пакет интернета на 90 дней. Бонус в виде двойного пакета интернета доступен также действующим клиентам МТС, которые до конца апреля 2019 сменят свой тариф на тарифный план «Супер 8» или «Супер max».
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