МТС представил новые тарифы с безлимитом на соцсети

МТС представляет новую тарифную линейку «Супер» с большими пакетами интернета и безлимитами на популярные мессенджеры, соцсети и Youtube. Линейка состоит из тарифов «Супер max», «Супер 8» и «Супер». Тарифы преимущественно рассчитаны на активных data-пользователей.

Для тех, кто подключится на тарифы «Супер max» и «Супер 8» до 31 марта 2019-го включительно, будет действовать скидка на абонентскую плату до конца года.

 

«Супер max»

«Супер 8»

«Супер»

Пакет интернета

15 ГБ

+ Безлимит на мессенджеры, соцсети и Youtube

8 ГБ

+ Безлимит на мессенджеры и соцсети

1 ГБ

+ Безлимит на мессенджеры

Пакет минут

Безлимит минут во все сети

400 минут во все сети

200 минут внутри

сети

Ежемесячная плата

20 рублей в месяц со скидкой

15 рублей в месяц со скидкой*

10 рублей в месяц

Среди преимуществ линейки «Супер» — возможность накапливать неизрасходованный интернет-трафик до трехкратного размера пакета и раздавать интернет на другие устройства.

Кроме того, новые абоненты, подключившись на тарифы «Супер» до 30 апреля 2019 года включительно, получат скидку на абонплату выбранного тарифа и двойной пакет интернета на 90 дней. Бонус в виде двойного пакета интернета доступен также действующим клиентам МТС, которые до конца апреля 2019 сменят свой тариф на тарифный план «Супер 8» или «Супер max».

 

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Опубликовал: KVbot,

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