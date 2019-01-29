Во «ВКонтакте» появилась архивация постов

Пресс-служба социальной сети «ВКонтакте» объявила о запуске новой функции — архивации публикаций. Это ещё один шаг по усилению мер безопасности и борьбы с несанкционированным доступом к информации пользователей. Он приурочен к Международному дню защиты персональных данных, который отмечается 28 января.

В прошлом году «ВКонтакте» начала внедрять новые меры безопасности после того как управляющий директор Андрея Рогозова пообещал полную приватность личных страниц в ответ на скандальные случаи с уголовным преследованием за экстремизм в репостах и мемах.

Архивация записей позволяет быстро скрыть публикации со своей страницы как по отдельности, так и за выбранный период. Проще говоря, вместо того, чтобы удалять запись её можно отправить в архив. Записи из архива скрыты из общего доступа и работать с ними может только сам пользователь. Впоследствии архивные записи можно восстановить.

Функция архивации доступна в веб-версии «ВКонтакте». Разработчики планируют также запустить её на мобильных устройствах.