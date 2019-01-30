World of Warships представила улучшенный класс авианосцев

Военно-морской онлайн-экшенWorld of Warships получил обновление 0.8.0, полностью изменившее геймплей класса авианосцев. Под прямым управлением их командиров теперь находится эскадрилья самолетов, атаки которой направляются вручную. Также с обновлением 0.8.0 в игру вернулись ранговые бои и клановые соревнования, а еще в World of Warships начался Новый год по лунному календарю.

Новый геймплей авианосцев сильно отличается от прежнего, напоминавшего стратегию в реальном времени. Он был отточен за несколько бета-тестов с учетом обратной связи, полученной от сообщества. После выхода обновления игроки напрямую управляют своей эскадрильей торпедоносцев, бомбардировщиков или штурмовиков, а для расширения тактических возможностей стали доступны новые модернизации и навыки командиров, связанные с авиацией.

При приближении к противнику игроки берут под свой контроль звено самолетов и активно участвуют в атаке, используя вид от третьего лица. Появлению в игре обновленных авианосцев посвящено событие «Fly! Strike! Win!», которое продлится до конца апреля. Участвуя в нем, можно получить внутриигровые призы.

World of Warships отмечает Новый год по лунному календарю, и в игру вернулся праздничный порт Дракон в новом оформлении. Во время события можно заработать сигналы, контейнеры и новые камуфляжи для кораблей Anshan, Loyang, Huanghe и Irian.

С выходом обновления 0.8.0 в World of Warships снова начались ранговые бои. В новом сезоне в них были изменены правила, которые помогут сделать битвы еще более тактически разнообразными.