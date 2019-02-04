Facebook исполнилось 15 лет

4 февраля 2004 года запустился Facebook. Сайт Марка Цукерберга, который сформировал само понятие социальной сети.

Количество ежедневно активных пользователей Facebook в четвертом квартале 2018 года превысило 1,5 миллиарда человек. Выручка американской компании в прошлом году составила 55 млрд долларов, что на 38% больше, чем в 2017 году. Чистая прибыль выросла до 22,1 млрд долларов.

Компании Facebook также принадлежит популярная соцсеть Instagram, а также мессенджеры Messenger и WhatsApp. В январе стало известно, что Цукерберг намеревается объединить системы для обмена сообщениями всех своих платформ в «единую экосистему».