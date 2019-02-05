МТС провел редизайн сайта

МТС обновил раздел «Частным клиентам» сайта mts.by: переработана структура сайта, представление информации о продуктах, использован адаптивный дизайн для персональных компьютеров и смартфонов.

Интерфейс сайта переработан на основе анализа поведения посетителей. На главную страницу вынесены разделы, которые пользуются наибольшей популярностью, также популярные тематики отражены в расширенном меню. Кроме этого, на главную добавлена возможность оплатить услуги связи, рассрочку или другие услуги ЕРИП.

Обновлено представление тарифов и услуг: преимущества продуктов визуализированы, для клиентов МТС упрощён переход на новый тариф и подключение услуг — если вы зашли на сайт со смартфона, то сменить тариф или подключить услугу можно за несколько нажатий на кнопку.

Новая версия раздела «Частным клиентам» станет доступна в течение суток. Мобильная версия сайта m.mts.by перестанет действовать, так как с появлением нового адаптивного дизайна в ней не будет необходимости.