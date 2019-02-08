В сервисе «МТС Деньги» появились новые функции

Система оплаты штрафов ГАИ

Одно из ключевых обновлений — SMS или push-уведомление, которые оповестят о необходимости оплатить штраф ГАИ раньше, чем вы получите извещение по почте. Система сама сформирует счет на оплату, вам нужно лишь одним кликом подтвердить совершение операции. Кроме того, теперь к аккаунту можно привязать неограниченное количество автомобилей.

Автоматическое совершение платежей

В новой версии приложения стало доступно автоматическое совершение платежей. Больше не нужно устанавливать напоминания об оплате за интернет, рассрочку или квартплату. Достаточно выбрать любую услугу из ЕРИП, установить периодичность и сумму совершаемых операций. Удобная система подтверждения операций исключит возможность ошибок и некорректного списания денежных средств.

Оплата через QR-код

Теперь все товары в системе ЕРИП можно оплачивать при помощи QR-кода. Вводить данные и искать нужный раздел с услугой больше не понадобится. Для этого выберите в основном меню раздел «Сканировать QR-код» и разрешите приложению доступ к камере.

Аналитика

С обновленным интерфейсом добавилась и новая возможность — просматривать свои расходы и поступления за неделю, месяц, три месяца или любой другой промежуток времени по категориям.

Скачивайте приложение «МТС Деньги» в AppStore и Play Market. Обновленный функционал уже доступен для устройств на базе IOS, а в ближайшее время появится и на Android. Совершать удобные платежи можно и на сайте dengi.mts.by.