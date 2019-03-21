В Facebook Messenger добавили функцию цитирования сообщений

В последнем обновлении для Facebook Messenger появится возможность цитировать сообщение собеседника и отправлять конкретно на него ответ в чате.

Сейчас, если зажать полученное сообщение, появляется предложение отреагировать с помощью emoji. Теперь там окажется и новая опция «Reply».

Цитата отобразится более мелким шрифтом над основным текстом.  Подобная возможность давно встроена в большинство современных мессенджеров, таких как Telegram, Viber и принадлежащее Facebook приложение WhatsApp. 

 

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Источник: 

rozetked.me

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Опубликовал: KVbot,

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