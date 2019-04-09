Белорусы смогут подписывать налоговые декларации со смартфона

В Беларуси появилась возможность подписывать декларации в налоговую и документы в Фонд социальной защиты со смартфона. Обмениваться информацией с госорганами можно с помощью МТС ID — специальной SIM-карты с функцией электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Подготовить нужный документ можно на любом удобном устройстве, а подписать — со смартфона с помощью ЭЦП. После этого декларация оказывается в системе и попадает к налоговому инспектору. Предложение актуально для индивидуальных предпринимателей и физлиц.

Кроме того, с помощью МТС ID можно отправлять данные в ФСЗН: документы персонифицированного учета и формы отчетности. Это актуально для физлиц, которые могут заниматься определенными видами деятельности не открывая ИП.

Также с помощью электронной цифровой подписи МТС ID теперь можно подписывать документы в межведомственной системе документооборота (СМДО), используя сервис MobileDoc. Сейчас к СМДО подключено более 12 тысяч организаций, включая все государственные ведомства

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!