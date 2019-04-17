Viber "заговорит" по-белорусски

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Viber объявляет о решении запустить полнофункциональную белорусскую версию популярного мессенджера.
Специально к этому обновлению приурочен конкурс по разработке стикерпака среди белорусских иллюстраторов. Победитель получит звание “Официальный дизайнер Viber в Беларуси” и главный приз в размере 6 тысяч белорусских рублей.
Конкурс для иллюстраторов "Viber па-беларуску" стартует 17 апреля и будет состоять из нескольких этапов. Чтобы принять участие, необходимо до 10 мая подать заявку, которая будет включать:
- описание концепции пака и его название;
- три отрисованных цветных стикера.
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