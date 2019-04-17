Viber "заговорит" по-белорусски

Viber объявляет о решении запустить полнофункциональную белорусскую версию популярного мессенджера.

Специально к этому обновлению приурочен конкурс по разработке стикерпака среди белорусских иллюстраторов. Победитель получит звание “Официальный дизайнер Viber в Беларуси” и главный приз в размере 6 тысяч белорусских рублей.

Конкурс для иллюстраторов "Viber па-беларуску" стартует 17 апреля и будет состоять из нескольких этапов. Чтобы принять участие, необходимо до 10 мая подать заявку, которая будет включать:

  • описание концепции пака и его название;
  • три отрисованных цветных стикера.

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Опубликовал: KVbot,

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