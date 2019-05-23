Яндекс запустил умный дом, которым управляет Алиса

Яндекс представил умный дом, которым управляет Алиса. Теперь её можно попросить зажечь свет, убавить температуру на кондиционере или сделать погромче телевизор. Умный дом Яндекса работает с десятками устройств, созданных Philips, Redmond, Rubetek, Samsung и Xiaomi, — умными лампочками, розетками и домашними электроприборами.

«Год назад мы представили Яндекс.Станцию, и у людей появилась возможность включать музыку и фильмы голосом, просто общаясь с Алисой. Сегодня мы предлагаем с помощью голоса управлять домом и решать множество бытовых задач. Мы верим, что за голосовыми интерфейсами будущее, и сегодня делаем к нему большой шаг», — говорит Денис Чернилевский, руководитель разработки устройств с Алисой в Яндексе.

Для управления умным домом понадобится устройство или приложение с Алисой: к ней можно обращаться даже с другого конца города. Если человек забыл выключить телевизор или хочет заранее включить в квартире кондиционер, то может поручить это Алисе — например, в приложении Яндекс или Навигаторе.

Давать команды можно как одному устройству, так и сразу нескольким. Умный дом позволяет настроить любой сценарий: выбрать нужные приборы и действия и придумать фразу для активации. Например, так, чтобы в ответ на приветствие «Алиса, доброе утро» она ставила бодрую музыку на Станции, гасила ночник и включала чайник.

Кроме подключения партнёрских устройств, Яндекс выпустил и собственные — умную лампочку, розетку и пульт. Лампочка меняет яркость и цвет освещения, с помощью розетки можно дистанционно включать и выключать подсоединённые к ней приборы, а пульт управляет техникой с инфракрасным портом — например кондиционерами и телевизорами.