YouTube запретил детям "стримить"

Популярный видеохостинг YouTube меняет политику в отношении прямых трансляций с целью защитить несовершеннолетних пользователей этой платформы.

В YouTube заявили, что запретят "малолетним пользователям" вести прямые эфиры без сопровождения взрослых. К категории малолетних YouTube относит детей младше 13 лет. Каналы, нарушающие данные правила, потеряют доступ к прямой трансляции, а в дальнейшем могут быть вообще удалены.

Новость об изменениях в правилах появилась в тот же день, что и отчет об исследовании ученых Гарвардского университета, в котором выяснилось, что пользователи, просматривающие на YouTube видео с частично одетыми детьми, получают в рекомендациях ролики аналогичного содержания. Результатом стал алгоритм, обеспечивающий тем, кто сексуализирует детей, постоянный источник видео для просмотра.

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