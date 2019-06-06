Facebook в июне представит свою криптовалюту

Facebook в текущем месяце объявит о разработке собственного криптовалютного проекта, сообщает издание The Information.

Слухи о том, что Facebook занимается разработкой криптовалюты, ходят уже около года. Ожидается, что новые деньги станут единым платежным инструментом для более чем 2 млрд пользователей соцсети и ее структур: Instagram, WhatsApp и Messenger.

Кроме того, в качестве точек доступа к будущему платежному средству Facebook хочет использовать обычные банкоматы, через которые можно будет купить виртуальные деньги.

Новый финансовый инструмент поможет интернет-гиганту диверсифицировать свою деятельность. На текущий момент основной доход соцсеть получает от рекламы, но действующая модель работы постоянно подвергается критике как со стороны защитников конфиденциальности, так и властей и СМИ.

Как утверждают источники, Марк Цукерберг питает повышенный интерес к данному проекту, в то время как финансовый и операционный директоры настроены скептически.

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