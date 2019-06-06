Цены на оперативную память сильно упадут из-за торговой войны США и Китая

Торговая война властей США с китайским технологическим гигантом Huawei приводит все к новым последствиям. Аналитики подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce изменили прогноз по динамике снижения контрактных цен на память DRAM.

Huawei поставляет большой объем серверного и телекоммуникационного оборудования, а также смартфонов по всему миру. Если Huawei снизит поставки, рынок и серверов, и смартфонов мгновенно сократится, что означает снижение спроса на продукцию DRAM до уровня, после которого память придется продавать себе в убыток.

Предыдущий прогноз предсказывал снижение цен на DRAM на 10% в III квартале, теперь эта значение увеличено до 15%. Аналитики особо подчеркивают, что речь идет о периоде, когда спрос на память традиционно был высок. Если недополучить доходы даже в это наиболее подходящее время, то всем без исключения производителям придется в итоге объявить о годовых убытках.

До начала активной фазы торговой войны аналитики прогнозировали выравнивание спроса и предложения к концу года. Вероятно, теперь это событие произойдет в лучше случае не ранее 2020 года.

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