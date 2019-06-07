Google раскрыла детали доступа к Stadia

Корпорация Google официально объявила цены и условия подключения к своему новому стриминговому сервису видеоигр Google Stadia (наша статья о нем). Сервис станет доступен в ноябре по цене $10 в месяц. В каталоге будут как и бесплатные, так и высокобюджетные игры, такие как "Assassin's Creed Odyssey", "Doom", "Mortal Kombat 11", "Destiny 2", "The Division 2" и другие.

Изначально доступ к сервису смогут получить только владельцы пакета Stadia Founder's Edition. При цене в $126 он включает в себя геймпад Google Night Blue, плеер Chromecast Ultra, игру "Destiny 2" и три месяца подписки.

Сервис будет запущен в США, Канаде и 12 странах Западной и Северной Европы. Минимальная необходимая скорость доступа к интернету – 10 Мбит/с, оптимальная (для запуска игр с качеством 4K/60 FPS) 35 Мбит/с.

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