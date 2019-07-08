В Telegram появились анимированные стикеры

В свежей релизной сборке мессенджера Telegram появились анимированные стикеры, которые были добавлены в основные версии десктопного и мобильного приложений. При этом есть как готовые наборы, так и возможность создавать свои собственные.

Как отмечается, стикеры весят всего 20–30 Кбайт, что позволяет им почти моментально загружаться и работать даже на медленных интернет-каналах. При этом кадровая частота анимации составляет 60 fps, хотя её можно ограничить до 30. Для создания стикеров используется новый формат файлов.

На данный момент можно скачать ряд наборов стикеров, которые доступны на специально созданном канале. Для создания собственных наборов есть специальный бот, а также инструкция по их созданию.