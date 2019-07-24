Стартап белорусов Kino-mo получил престижную премию NBCC

Компания HYPERVSN получила престижную премию нидерландско-британской торговой палаты (NBCC) в области технологий.

Это первая технологичная награда, учрежденная старейшей европейской организацией, а белорусский проект из ПВТ — первый победитель в этой категории. Победителя выбирали по нескольким критериям: технология должна делать жизнь лучше, повышать производительность труда, обладать впечатляющими визуальными и интерактивными возможностями.

NBCC (нидерландско-британская торговая палата) — это агентство, основанное в 1889 году для содействия свободной торговле в Европе. «Кино-мо Текнолоджис» — резидент Парка высоких технологий.