Стартап белорусов Kino-mo получил престижную премию NBCC

Компания HYPERVSN получила престижную премию нидерландско-британской торговой палаты (NBCC) в области технологий.

Это первая технологичная награда, учрежденная старейшей европейской организацией, а белорусский проект из ПВТ — первый победитель в этой категории. Победителя выбирали по нескольким критериям: технология должна делать жизнь лучше, повышать производительность труда, обладать впечатляющими визуальными и интерактивными возможностями. 

NBCC (нидерландско-британская торговая палата) — это агентство, основанное в 1889 году для содействия свободной торговле в Европе. «Кино-мо Текнолоджис»  — резидент Парка высоких технологий.

 

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Источник: 

park.by

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

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savely

Мне вот интересно - проекту лет 5 уже, насколько помню. Он все еще "стартап"? На прибыль-то хоть вышел? 