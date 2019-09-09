Вышла Android-версия браузера Vivaldi

Vivaldi объявила о выходе первой полнофункциональной бета-версии браузера для мобильных устройств под управлением Android.

Отныне владельцы браузера могут расширить границы удобства и на мобильный интернет — они получают возможность работать в сети используя безопасный браузер Vivaldi для Android-устройств (поддерживается Android версии 5 и выше).

Просмотр веб-страниц с мобильных устройств не должен отличаться от аналогичных действий на персональном компьютере. Vivaldi для Android работает так же, как и на компьютере — тот же вид, те же ощущения, привычный набор инструментов и знакомый интерфейс от тех же разработчиков.

Vivaldi для Android дополняет свою версию для настольных компьютеров. Он обладает схожим дизайном, а также содержит набор уже привычных для пользователей Vivaldi встроенных функций, включая боковую панель, Экспресс-панель, заметки и функция снимка экрана. И, конечно, среди функций браузера присутствует возможность безопасно синхронизировать данные между различными устройствами.

Как и в настольной версии, после запуска Vivaldi для Android пользователи попадают на экспресс-панель — функция, позволяющая держать популярные веб-сайты под рукой.

В левом нижнем углу интерфейса браузера находится кнопка открытия панелей, открывающая доступ к закладкам, истории, заметкам и загрузкам. Находящийся внизу справа переключатель вкладок позволяет быстро найти нужную вкладку среди открытых, в истории просмотра, среди приватных вкладок или даже среди вкладок, открытых на другом устройстве. Также имеется и опция открытия недавно закрытых вкладок.

Адресная строка мобильного браузера, как и ожидалось, позволяет осуществлять поиск с использованием префиксов для различных поисковых движков, а также использовать короткие имена закладок для их более быстрого поиска и открытия.

Все базовые функции браузера находятся на расстоянии одного касания к экрану — горизонтальная и вертикальная навигация, работающая на экспресс-панелях, управление боковой панелью и переключение вкладок.

Сегодня пользователи открывают для себя новые способы работы в сети, следуя современному стилю жизни. Установив Vivaldi на свои мобильные устройства, они получат свободу использовать все возможности сети как угодно и где угодно, без привязки к дивану или рабочему месту.

Vivaldi обладает набором функций, повышающих удобство и эффективность работы в сети.

Vivaldi включает в список функций инструмент «Заметки», позволяющие пользователям сохранять важную информацию даже на мобильном телефоне. Другие браузеры не предлагают подобных встроенных функций.

«Заметки» можно использовать для быстрого сохранения идей, полезной информации или интересных цитат из сети без необходимости запуска дополнительного приложения, что позволяет экономить ограниченные ресурсы мобильных устройств.

Кроме того, пользователи могут безопасно синхронизировать заметки между всеми используемыми устройствами — это поднимает эффективность функции на гораздо более высокий уровень.

Встроенная в Vivaldi экспресс-панель является чем-то большим, чем просто список популярных веб-сайтов. Она позволяет осуществлять быстрый доступ к часто посещаемым ресурсам и помогает организовать список закладок, который будет отображаться на новой пустой вкладке.

Пользователи могут создавать несколько экспресс-панелей для различных задач и категорий закладок, а также группировать закладки в папки, обеспечивая быстрый доступ к важным и часто используемым ресурсам.

Менеджер закладок позволяет пользователям добавлять ссылки на различные веб-сайты, а также редактировать описания и присваивать закладкам короткие имена, ускоряющие в дальнейшем поиск нужных закладок прямо в адресной строке — ещё одна функция браузера Vivaldi.

Невозможно представить браузер Vivaldi без удобного способа управления множеством вкладок. Вкладки являются одной из базовых функций современных браузеров и Vivaldi позволяет управлять ими и на мобильных устройствах так же легко, как и на персональных компьютерах.

Например, вместо копирования адреса страницы и вставки этой ссылки в новой вкладке для создания копии уже открытой страницы, можно использовать опцию клонирования вкладки в контекстном меню. Эта опция Vivaldi экономит массу времени.

Используя функцию переключения вкладок Vivaldi, пользователи могут одним движением осуществлять быстрый поиск среди открытых вкладок, приватных вкладок, недавно закрытых вкладок или даже среди вкладок, открытых на другом устройстве.

Пользователи могут использовать адресную строку для поиска информации в сети, но Vivaldi предлагает ещё больше удобства — используя различные префиксы, поиск можно осуществлять в любом из установленных в браузере поисковиков без изменения настроек браузера.

Добавив одну букву перед поисковым словом (например, ‘d’ для DuckDuckGo или ‘e’ для Ecosia) через пробел, можно использовать указанные поисковики.

Можно использовать приватный режим при работе на мобильном устройстве — в этом случае вся информация о просмотренной странице будет удалена при её закрытии. Обеспечение приватности является приоритетом разработчиков браузера Vivaldi. В приватном режиме на мобильном устройстве не будет сохраняться история просмотра, cookies и временные файлы.

Знакомый может использовать приватный режим Vivaldi, чтобы проверить свою почту или учётную запись в соцсетях, не оставляя мусора и нежелательных файлов на устройстве пользователя.

Теперь пользователи могут синхронизировать свои данные браузера между различными устройствами. Можно выбирать, какие виды данных нужно синхронизировать, включая закладки и экспресс-панель, сохранённые пароли и данные форм для автозаполнения, а также историю введённых адресов и заметки.

Безопасность данных очень важна для Vivaldi. Все синхронизируемые данные защищены шифрованием и никогда не передаются в открытом виде. Для дополнительной безопасности, никакие сторонние серверы не используются для синхронизации — только серверы Vivaldi задействуются для данного сервиса.

Пользователи могут создавать снимки экрана, как всей видимой страницы целиком, так и только выбранной её части, с помощью ещё одной уникальной функции. Также можно делать скриншот всей страницы целиком, включая ту часть, что не входит на экран мобильного устройства, что очень удобно при необходимости сохранить максимально детальную информацию о просматриваемой странице.

Чтение статей на экране мобильного устройства может стать задачей нетривиальной. Можно использовать режим чтения, включив его в настройках браузера. Функция постарается максимально удалить со страницы все элементы, отвлекающие от чтения или загромождающие экран устройства.

Бета-версию браузера Vivaldi для Android можно загрузить из Google Play. Vivaldi поддерживает работу в Android версии 5 и выше. Поддержка планшетов пока находится в работе.