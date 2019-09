Google запустила подписку на приложения и игры за $5 в месяц

Google представила свой аналог Apple Arcade — за небольшую плату в месяц можно получить доступ к 350 премиальным приложениям.

Сервис называется Google Play Pass. В отличие от Apple Arcade, здесь предлагают оформить подписку не только на игры, но и приложения. Также Google не собирается добавлять эксклюзивы в этот список, все приложения будут доступны для покупки в магазине Google Play.

По подписке можно получить множество игр — Monument Valley 2, Terraria, Limbo, Star Wars: KOTOR, This is the Police, Framed, Bridge Constructor Portal, Stardew Walley и другие. Также предлагают приложения для обработки фотографий, создания музыки, просмотра погоды и другие программы, которые продаются в Google Play. При этом во всех приложениях запрещена реклама и дополнительные покупки.

На старте обещают больше 350 приложений, каждый месяц список будут пополнять. Apple Arcade идет по другому пути — по подписке доступны только игры, многие из которых эксклюзивно доступны только на айфонах и других устройствах Apple.

Сервис Google Play Pass запускается на этой неделе в США, цена — $4,99 в месяц, но в первый год подписка будет стоить всего $1,99 в месяц. Можно оформить семейную подписку и разделить эту сумму на 6 человек. При оформлении подписки дают бесплатный пробный период на 10 дней.

В других странах подписка на приложения от Google тоже запустится, но неизвестно когда.