В приложении Google Maps появился режим инкогнито

Популярное картографическое приложение Google Maps становится очередным продуктом компании, получившим режим инкогнито, который работает подобно тому, как это происходит в браузере Chrome и YouTube. При включённом режиме инкогнито сервис не будет хранить данные о вашем местоположении и введённых запросах, а также не сможет связывать эту информацию с пользовательским профилем.

Для активации новой функции достаточно нажать на изображение своего профиля, после чего можно включить или отключить режим инкогнито. Стоит сказать о том, что данная функция в настоящее время доступна не всем пользователям. Согласно данным Google, режим инкогнито будет постепенно распространяться и в течение месяца станет доступен всем пользователям Android. В дальнейшем функция появится в приложении для iOS, но, когда это произойдёт, пока не известно.

Кроме того, теперь пользователи могут самостоятельно настроить время автоматического удаления истории просмотров в YouTube. К примеру, в настройках можно указать, за какой временной период следует удалять данные, а приложение будет делать это автоматически. Ещё один новый инструмент касается фирменного голосового помощника Google. В скором времени вы сможете использовать голосовые команды для удаления информации о запросах, которую хранит Google Assistant. На следующей неделе эта функция станет доступна на английском языке, а позднее получит поддержку других языков.

В дополнение к этим функциям, ориентированным на безопасность и конфиденциальность, разработчики Google интегрировали Password Checkup в браузер Chrome. Это означает, что больше вам не нужно загружать сторонние расширения, чтобы быть уверенным в безопасности хранящихся паролей. Уже скоро новые функции получат широкое распространение и будут доступны всем желающим.