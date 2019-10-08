В Минск приедут лучшие команды по World of Tanks Blitz со всего мира

9 ноября Минск станет центром крупнейшего киберспортивного события в мире World of Tanks Blitz. Здесь в закрытом студийном формате состоится турнир Blitz Twister Cup Powered by Gorilla Energy, на который соберутся лучшие команды по «мобильным» «Танкам» со всего мира, чтобы сразиться за чемпионский титул.

Еще одним мотивирующим фактором в борьбе за лавры победителя станет значительный призовой фонд в 100 000 $, который будет разыгран среди участников.

В турнире сразятся 6 команд из 5 игровых регионов:

СНГ — команда 7STAR [7STAR]

Европа — команда END GAME [EG-]

Северная Америка — команда REIGN [RGN]

Азия — команда ULTIMATE FEAST [FEAST]

Китай — команда TEAM WOMBATS [-WOT-]

К этой пятерке также присоединится 6-я команда — RBmk-Energy [MERCY], ставшая победителем турнира Wild Card.

Во время группового этапа команды будут разделены на две подгруппы по три команды в каждой. В подгруппах бои будут проходить по круговой системе (каждая с каждой) в формате Best-of-5. Две лучшие команды обеих подгрупп встретятся в финале и поборются за чемпионский титул в формате Best-of-7.