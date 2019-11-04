В соцсети VK произошел сбой

В работе «ВКонтакте» произошел сбой. Об этом сообщают пользователи со всего мира, Беларусь не стала исключением. У пользователей возникают проблемы с доступом к сайту и сообщениями.

По состоянию на 16:00 отчёты об ошибках отправили более 21,5 тысячи пользователей. На момент написания заметки доступ к соцсети не восстановлен.

«Наблюдаются проблемы на стороне партнерского дата-центра. Мы работаем над исправлением ситуации», — сообщает пресс-служба ВК.