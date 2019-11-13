В Facebook появился свой платежный сервис

Facebook представила собственный плтаженый сервис Facebook Pay, который позволит пользователям сервисов компании проводить платежи между платформами. Речь идет о WhatsApp, Instagram и самой соцсети Facebook. Об этом сообщается в блоге компании.

По словам разработчиков, пользователи приложений Facebook уже переводят деньги между сервисами для оплаты покупок, благотворительности и простой отправки средств друг другу. Новый сервис должен сделать эти операции проще и безопаснее.

В Facebook Pay заявлены следующие функции:

  • Сохранение предпочитаемого способа оплаты, чтобы при необходимости каждый раз не вводить данные карты заново.
  • На разных устройствах с одним аккаунтом Facebook нужно активировать услугу отдельно — она не подключается автоматически.
  • Можно просматривать историю платежей, управлять способами оплаты и менять другие настройки в одном месте.

Новый сервис начнет работу с середины ноября в США. Им можно будет воспользоваться для фандрайзинга, оплаты встроенных покупок в играх, покупки билетов и переводов другим людям. Сразу после этого FB Pay начнет расширять круг пользователей, кому доступна система, и начнет работу на других платформах.

 

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Источник: 

mail.ru

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Опубликовал: KVbot,

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