Акция в МТС: смарт-часы Samsung Watch Active за 10 копеек

В сети салонов и интернет-магазине МТС при покупке ряда смартфонов Samsung можно дополнительно приобрести умные часы Samsung Watch Active за 10 копеек.

Умные часы Samsung Watch Active (SM-R500) за 10 копеек можно забрать, приобретая одну из 4 моделей: Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy Note 10 или Samsung Galaxy Note 10+.

Смарт-часы Samsung Watch Active с диаметром циферблата 40 мм станут прекрасным персональным помощником для всех поклонников здорового образа жизни. Встроенный аккумулятор объемом в 230 mAh способен выдерживать до 90 часов автономной работы. Стоимость часов вне акции составляет 559 белор. рублей.

Согласно условиям акции, на 1 смартфон можно приобрести не более 1 единицы аксессуара по цене 10 копеек.