В Google Stadia появится 10 временных эксклюзивов

Google поделилась новостями касательно своего облачного сервиса Stadia. В официальном заявлении сказано, что к июлю 2020 года на платформе появится десять новых временных эксклюзивов. А за весь 2020-й в библиотеку сервиса добавят 120 игр, в том числе Cyberpunk 2077 и Watch Dogs Legion, о чём Google рассказала ещё в прошлом августе.

Как передаёт портал Eurogamer, в пресс-релизе компании сказано: «Что касается нашей новой линейки, мы следим за 120 играми, которые выйдут в Stadia в 2020 году, и нацелены на более чем 10 проектов первой половины этого года, которые будут доступны после релиза исключительно в Stadia. Мы работаем с нашими партнёрами, чтобы скоро рассказать больше об этих играх».

Google также сообщила о том, какие новые функции появятся в облачном сервисе в ближайшие три месяца. Компания намерена добавить поддержку 4К, дополнительные возможности для голосового ассистента в браузере, включить в список платформ некоторые телефоны на Android и реализовать беспроводную связь с контроллером Stadia при запуске игр в Сети. Любопытно, что облачный сервис Google доступен далеко не во всех странах мира, поэтому многие, в том числе жители России, не смогут оценить временные эксклюзивы платформы.