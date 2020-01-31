МТС определил, где генерируют больше всего интернет-трафика

Специалисты МТС проанализировали активность жителей областных центров Беларуси и определили, где больше всего потребляли мобильный интернет в 2019 году.

Самым «прокачанным» стал Гродно — за прошлый год абоненты МТС использовали здесь 25,6 тыс. Тбайт трафика. Следом идут Брест — 22,5 тыс. Тбайт, Витебск — 22,2 тыс. Тбайт, Гомель — 16,4 тыс. Тбайт и Могилев — 16,0 тыс. Тбайт. Абсолютным лидером является Минск — в столице в 2019-м пользователи прокачали 65,7 тыс. Тбайт.

Самая «качающая» базовая станция Беларуси находится в Бресте — в среднем ежедневно через нее проходит 1398 Гбайт. Ближайшие её конкуренты расположены в Новополоцке и Мозыре — в 2019-м они прокачивали по 1224 Гбайт в день.

Всего за прошлый год потребление мобильного интернет-трафика выросло на 53%. Это связано с активным переходом абонентов в 4G-сеть, ростом спроса на высокие скорости и популярностью «тяжёлого» контента.