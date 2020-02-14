Объявлена дата выхода новой Half-Life

Компания Valve объявила дату выхода Half-Life: Alyx. Новая игра из вселенной Half-Life будет доступна 23 марта, сообщается в Twitter компании.

В сообщении говорится, что пользователи VR-гарнитур смогут приобрести новую Half-Life в конце марта. В настоящий момент игра доступна для предварительной покупки. Valve отметила, что со 2 марта будет раздавать бонусы всем пользователям, которые приобрели гарнитуру виртуальной реальности Valve Index.

В конце января все игры вселенной Half-Life, выпущенные в Steam, стали бесплатными. Связанная с релизом Half-Life: Alyx акция продлится до марта. Разработчики заметили, что прохождение старых частей серии — лучший способ скоротать время до выхода новой игры.