Компания SoftTeco вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом

Компания SoftTeco перечислит 10000 рублей на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в стране.

"Мы очень надеемся, что наше участие поможет медикам бороться с коронавирусной инфекцией, которая уже унесла довольно много жизней и все еще может коснуться каждого, прийти в любой дом, любую семью. Сейчас очень важно поддерживать всех и помогать тем, кто на передовой, - нашим медикам. Мы не можем лечить людей. Но мы можем сделать то, что нам по силам – перечислить деньги, закупить необходимое оборудование, средства защиты, медикаменты, тесты", - рассказали в компании.

Несколькими неделями ранее нами были перечислены средства на счет ОО «Красный Крест» в поддержку проекта «Патронажная служба в регионах»: сестры милосердия помогают одиноким старикам и больным, немощным людям. В создавшейся ситуации без социальной помощи эти люди могут погибнуть, просто умереть от голода.

«За деньги не купишь здоровье или счастье. Это верно. Но можно купить лекарства, выплатить зарплату людям, - сказал директор SoftTeco Александр Куцко. - Мы призываем социально-ответственные бизнесы, наших партнеров по сети Глобального Договора в Беларуси и просто неравнодушных людей присоединиться к благотворительной акции и помочь нашим медикам и патронажным службам. Сейчас они в буквальном смысле как на войне».

Благотворительный счет доступен на сайте Минздрав РБ.