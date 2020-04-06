Mail.ru Group перезапустила ICQ

Компания Mail.ru представила обновленный мессенджер ICQ New, созданный на базе популярного десять лет назад мессенджера ICQ.
ICQ New доступен в магазинах приложений с 6 апреля. Разработчики сделали акцент на групповое общение — в новом приложении доступны аудио- и видеозвонки с максимальным числом участников в 30 человек.
Мессенджер использует технологии искусственного интеллекта: для расшифровки голосовых сообщений, поиска быстрых ответов исходя из контекста сообщения. Также в ICQ New будет доступна платформа для создания ботов.
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Комментарии
Безуспешные попытки реанимировать труп.
Почему труп? И почему безуспешные? К примеру, я, уже очень давно пользуюсь icq. И не собираюсь от него отказыватся. Да он мало популярен у молодежи. Они все пользуются какими то дурацкими ватсапами, где ничерта не понять. И все время у меня его спрашивают. Когда я говарю, что у меня его нет, делают большие глаза. "Как так, вы же программист."