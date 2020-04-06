Mail.ru Group перезапустила ICQ

Компания Mail.ru представила обновленный мессенджер ICQ New, созданный на базе популярного десять лет назад мессенджера ICQ.

ICQ New доступен в магазинах приложений с 6 апреля. Разработчики сделали акцент на групповое общение — в новом приложении доступны аудио- и видеозвонки с максимальным числом участников в 30 человек.

Мессенджер использует технологии искусственного интеллекта: для расшифровки голосовых сообщений, поиска быстрых ответов исходя из контекста сообщения. Также в ICQ New будет доступна платформа для создания ботов.